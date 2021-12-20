/667172/انتشار-موسع-لـ-٤٩٤-معدة-شفط-مياه-الأمطار-لمواجهة-الطقس-السيئ-بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة ، وذلك لإزالة كافة تراكمات مياةه الأمطار من الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، وذلك من خلال تمركز عدد ٤٩٤ معدة شفط بواقع ١٧٨ معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء ، ١٥٢ أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و ١٦٤ معدة تابعة للحماية المدنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

انتشار موسع لـ ٤٩٤ معدة شفط مياه الأمطار لمواجهة الطقس السيئ بالغربية

كما أكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر ، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول .

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .