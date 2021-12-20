تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير

موعد صرف معاشات شهر يناير ، الكثير من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص يسعون إلى معرفة الأيام التى سيتحصلون على رواتبهم.

دوت الخليج

وأيضًا يتطلع المواطنين الذين خرجوا على المعاش إلى معرفة الأيام المحددة التى سيحصلون منها على رواتب.

موعد صرف معاشات شهر يناير

وفى وقت لاحق، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد شكلت عددًا من اللجان لمتابعة صرف معاشات الشهور، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وذلك من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنوك المختلفة.

ويأتي ذلك النهج المتبع توافقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك لمواكبة التطور العلمي والعملي الجاري، وأيضًا للوقاية من شر عدوى فيروس كورونا المستجد.

تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر يناير

ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يناير مع بداية الشهر، وذلك وفقًا لما أشارت إليه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

والذين يتقاضون معاشات فى شهر يناير يصل عددهم لحوالي 10 ملايين و 500 ألف مواطن، بدءًا من يوم السبت المقبل 1 يناير 2022، حيث تقوم الهيئة بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات عل البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات.

ويتاح للمواطنين صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، وهو ما تم اعتماده من قبل الوزارة فى إطار التوجه الحكومي بأن يتم التوجه إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.