/667180/وزارة-التربية-والتعليم-تنفي-شائعة-تأجيل-امتحانات-منتصف-العام-الدراسي

دوت الخليج

وزارة التربية والتعليم تنفي شائعة تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022

وشددت وزارة التعليم على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير المقبل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.

التعيلم تحسم الجدل بشأن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

وفي سياق منفصل، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث أكدت الوزارة أن المواد خارج المجموع سيتم وضعها وتصحيحها من قبل المدارس، وتشدد الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في 22و 23 يناير المقبل وتستمر حتى 2 و3 فبراير 2022، مشيرة أن امتحانات المواد خارج المجموع تجري في يومي 15و17 يناير 2022 وتُعقد الامتحانات إلكترونيًا يالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.