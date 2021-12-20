/667185/محافظ-البحيرة53-نسبة-التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال-للحملة-القومية-للتطعيم

في اليوم الأول..

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من مرض شلل الأطفال ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية و ارتداء الكمامات اثناء تنفيذ الحملة .

وأكد د.محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن اليوم الاول للحملة تم خلاله تطعيم ٥٨٣ ألف و ٥٤٧ طفلاً بنسبة ٥٣% عن طريق ٢٩٩٨ فرقة ثابتة و متحركة ، لافتاً أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية ، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري .

محافظ البحيرة:53٪ نسبة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للحملة القومية للتطعيم

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، إنطلقت أمس الأحد ١٩ ديسمبر الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام ، وتستهدف تطعيم مليون و١٠٠ ألف ٣٥٩ طفل بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال ، وذلك من خلال مشاركة عدد ٢٩٩٨ فرقة ثابتة ومتحركة ، من الساعة ٨ صباحاً حتى ٥ مساء ، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.