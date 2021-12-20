/667191/مواشي-ورمال-اصابة-3-أشخاص-ومثلهم-حيوانات-في-تصادم-سيارتان-في-سوهاج

وقع اليوم في سوهاج حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بمواشي، واخرى نقل محملة برمال مما ادي الى اصابة 3 أشخاص ونفوق 3 حيوانات، بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد هيثم شحاته، مأمور شرطة مركز البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين، بدائرة المركز.

بداية الواقعه

انتقل على الفور النقيب محمد السيد حسب النبى، رئيس مباحث شرطة مركز البلينا، وتبين أنه أثناء قيادة المدعو "احمد. م" 42 عامًا، سيارة ربع نقل حمراء اللون، محملة بالماشية، وخروجها من الكوبري، اصطدمت به سيارة نقل محملة بالرمال بالقرب من كوبري قرية برديس الجديد بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

اسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، و2 آخرين كانوا برفقته، بالإضافة إلى نفوق عدد 3 رأس ماشية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

مصرع شا ب اسفل القطار في سوهاج

على جانب أخرلا يتخذ الكثير من ركاب القطار حذرهم، ويقومون بالتجول داخلة والوقوف على أبوابه المفتوحة على مصرعيها، مما يعرض حياتهم للخطر، فمنهم من يسقط ويرحل عن دنيانا، ومنهم من يصاب ببت، ومنهم يصاب بإصابات أخرى تؤثر علية بقية حياته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بسقوط شاب من قطار ونقلة جثة هامدة الى المستشفى المركزي.

مواشي ورمال.. اصابة 3 أشخاص ومثلهم حيوانات في تصادم سيارتان في سوهاج

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاه، وتبين أثناء استقلال طالب يدعى ش ح"20عام، ويقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، للقطار "نجع حمادي – سوهاج" وأثناء وقوفه على باب القطار فى العربات التي يركبها اختل توازنه مما أدى الى سقوطه ارضا ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال المدعو "نشأت ح ح" 49 عام، موظف ويقيم بذات الناحية وعم المتوفى، افاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.