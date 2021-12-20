«أصبحت أمرًا صعبًا»..مدحت العدل يعلن اعتزاله كتابة مسلسلات رمضانية

/667173/أصبحت-أمرا-صعبامدحت-العدل-يعلن-اعتزاله-كتابة-مسلسلات-رمضانية

أعلن السيناريست مدحت العدل، اعتزاله لكتابة أي أعمال خاصة بالمسلسلات الرمضانية، مشيرا إلى أن الأمر أصبح صعبا عليه خلال هذه الفترة.

دوت الخليج يرصد إعلان محمد العدل اعتزاله الكتابة في رمضان

وقال العدل خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: «مش هعمل مسلسلات لرمضان تاني، فكرة كتابة 30 حلقة بقت صعبة بالنسبالي، وبقيت أفضل الأعمال القصيرة، اللي بتتعرض خارج السباق الرمضاني».

أعمال جديدة في انتظار مدحت العدل

وأوضح أنه يعمل الآن على مسلسل "حتى لا يطير الدخان" عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وبطولة مصطفى شعبان يعرض على إحدى المنصات، كما لديه مسلسلا آخر مع المنتج طارق العريان قصة واقعية عن سفاح مصري.

وتابع أنه يحضر لعدد من المسرحيات منها "مارلين مونرو ورابعة العدوية" مع الفنانة شريهان.

مدحت العدل يتذكر شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة

وحرص السيناريست مدحت العدل على إحياء ذكرى ميلاد شقيقه الراحل الفنان سامي العدل، من خلال رسالة رومانسية وجهها له حملت في ثناياه بعد الكلمات المؤثرة، داعيا له بالرحمة والمغفرلة.

ونشر مدحت العدل صورة جمعته بشقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “عيدك في الجنة يا حبيبي..الله يرحمك”.

معلومات حول الفنان سامي العدل

تزوج الفنان سامي العدل ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ولم يمكث هذا الزواج طويلًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة ماجدة نور الدين التى أنجب منها أبنائه أحمد وخالد.

ورحل سامى العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.