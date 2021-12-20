/667176/رئيس-لجنة-الطاقة-بمجلس-الشيوخ-تغير-المناخ-أصبح-قضية-تهدد-كوكب-الأرض

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مناقشة سياسة الحكومة في شأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ جاء في وقته، لأن قضية تغير المناخ أصبحت أزمة تستوجب الاستعداد الكامل لها.

دوت الخليج

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد تمام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

عبد الخالق عياد: هناك خطر كبير على كوكب الأرض

وقال عياد: تغير المناخ أصبح قضية تهدد كوكب الأرض، موضحا أن الأزمة لا تقف عند مشاكل المياه والهواء فقط، وإنما هناك خطر كبير على كوكب الأرض.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون مصر مكانا لعقد قمة المناخ 2022 في الوقت الذي يصارع فيه العالم كله ويسابق الزمن للوصول إلى "زيرو كربون" في 2050.

وتابع عبد الخالق عياد: إذا كان في أيدينا شيئا نفعله، فيجب أن نوجه جهودنا لرفع كفاءة توليد الكهرباء في المحطات الموجودة حاليا، لافتا إلى أن بعضها ما زال يعمل بكفاءة 25% فقط.

وطالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بأهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء باستخدام السولاء والغاز، مؤكدا أن رفع الكفاءة يعمل على تقليل تكلفة الطاقة من ناحية والحد من التلوث.