رئيس برلمانية مستقبل وطن بمناقشات أزمة «التغير المناخى»:«خطر لابد من الاستعداد له»«فيديو وصور»

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قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، مهم لتوعية المواطنين فى مصر بقضية تغيير المناخ، موضحا أنها قضية عالمية ولا تستطيع دولة بمفردها التحكم فى هذه الظاهرة التي تهدد حياة الجميع.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس برلمانية مستقبل وطن فى الجلسة العامة للشيوخ اليوم

قضية التغيرات المناخية

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، أن الانتاج الزراعي وارتفاع منسوب مياه البحر من أوائل المتأثرين بقضية المناخ، لافتا إلى اهتمام الرئيس السيسي بقضية المناخ فى كثير من المناسبات والمشروعات التي يفتتحها، موضحا أهمية استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مطالبا مراكز البحوث بضرورة توعية الفلاح بالآثار المترتبة على التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ووجه الخولي، الشكر للحكومة على تنبهها لقضية التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة اليوم منذ انطلاق ها الفصل التشريعي.