/667181/بدء-محاكمة-حنين-حسام-بتهمة-الإتجار-بالبشر

بدء محكمة جنايات القاهرة منذ قليل، محاكمة حنين حسام، فتاة التيك توك، بتهمة الاتجار بالبشر، بتحريض على الفسق والفجور.

دوت الخليج ينشر كافة التفاصيل حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

الدائرة الخامسة اتجار بالبشر

وفي نفس السياق نظرت، الدائرة الخامسة اتجار بالبشر، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة، فتاة التيك توك، حنين حسام، بعد صدور الحكم الغيابي في حقها، بالسجن المشدد 10 سنوات، وظهرت حنين حسام، داخل قفص الاتهام بالمحكمة مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب أعلى رأسها وكان يتضح عليها الوزن الزائد، ودخلت حنين حسام في نوبة هسترية من البكاء بمجرد مشاهدة والدتها داخل المحكمة.

مشادة كلامية مع الصحفيين

كما افتعلت حنين حسام خلال الجلسة، مشادة كلامية مع الصحفيين المتواجدين داخل الجلسة لمنع تصويرها، قائلة، مش عايزة اتصور، كما قررت المحكمة بإخراج المتهمة من القفص إلي مكان حجزها أسفل المحكمة.

محكمة جنايات القاهرة

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام، لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، واستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق، مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحريات الأولية، أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.