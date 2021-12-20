/667183/فتح-باب-الترشح-للانتخابات-الزمالك-الأربعاء-المقبل

أعلن مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عن فتح باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي، والذي من المقرر إقامتة يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر فتح باب الترشح لرئاسة نادي الزمالك يوم الأربعاء القادم بشكل رسمي.

قرارات مرتضي منصور في أول إجتماعته

والجدير بالذكر أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات منذ عددة أيام مجلس الإداره الذي عقد اجتماع ، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

كما أتخذ قرار بأنه لن يتم الترويج لأي منشور أو دعاية لأي مرشح داخل نادي الزمالك، بما فيهم المرشحين من المجلس الحالي، وذلك قرار متخذ منذ الانتخابات الماضية.

اجتماع كارتيرون

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.