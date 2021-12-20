/667184/آخر-تطورات-محاكمة--حنين-حسام-في-قضية-الاتجار-بالبشر

تشهد الساعات القليلة القادمة تطورات جديدة في قضية اليوتيوبر حنين حسام، وذلك بعد رفض طلب دفاعها رد هيئة المحكمة التى أصدرت ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية اتجارها بالبشر، بصحبة مودة الأدهم و3 أخرين.

دوت الخليج

قضية حنين حسام

وتنعقد خلال الدقائق القليلة المقبلة، إعادة محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، بمحكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

قضية حنين حسام «الهرم الرابع»

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام، لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، واستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق، مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحريات الأولية، أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

حنين حسام تحرض الأطفال على الانحراف

هذا وثبت استخدام حنين حسام شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية. وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

معلومات عن حنين حسام الشهيرة بفتات التيك توم

حنين حسام، طالبة من مواليد 2000 تدرس بكلية الآثار جامعة القاهرة،د عالم الفيديوهات قبل 4 سنوات، وحققت منه أرباحًا، لكنها اتجهت لأعمال دنيئة أخرى واستغل شهرتها على تطبيق تيك توك Tik Tok لدخول عالم الموضة، وأطلقت على نفسها اسم «هرم مصر الرابع»، لتبدأ مشاريعها الغير قانونية في استغلال الأطفال للقيام بأعمال غير مشروعة.