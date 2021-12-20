النائب محمد السباعى يسأل الحكومة عن حقيقة إختفاء محافظة الإسكندرية؟ ويؤكد:«التغير المناخى موضوع هام»

/667186/النائب-محمد-السباعى-يسأل-الحكومة-عن-حقيقة-إختفاء-محافظة-الإسكندرية-ويؤكدالتغير-المناخى-موضوع-هام

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن النواب يستهدفون مناقشة التحديات التي تواجه مصر في ظل التغيرات المناخية، مضيفا" نناقش ماذا ستقدم الدولة لتحقيق الامن الغذائي بالإضافة لخطط الدولة للحفاظ على السواحل الشمالية.

دوت الخليج يرصد كلمة محمد السباعي بالجلسة العامة للشيوخ

التغيرات المناخية

وتابع النائب محمد السباعي، " نريد التعرف على الإجراءات المتخذة في المحافظات التي تشهد تغيرات كبيرة والاستعدادات لاستضافة قمة المناخ cop 27 بالإضافة الي التعرف على جهود حماية الشواطئ و الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة اليوم منذ انطلاق ها الفصل التشريعي.