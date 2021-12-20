/667187/أبوشقة-ظاهرة-تغير-المناخ-تشكل-كارثه-وأزمة-خطيرة-لابد-أن-تعالج-من-خلال-فن-إدارة-الأزمات
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ظاهرة تغير المناخ ، تشكل كارثه وأزمه خطيره لابد ان تعالج من خلال فن إدارة الأزمات، وان تقديرها وتقييمها ومعالجتها أمور في غاية الخطوره لانها ليست ظاهره محليه بل ظاهره عالمية باتت تورق وتفزع العالم .
دوت الخليج يرصد كلمة بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم
التغيرات المناخية
وأضاف أبوشقة خلال الجلسة العامه للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال استعراض طلب المناقشه العامه المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ ، ان هذا الاستيضاح للمجلس استيضاح للشعب المصري وللعالم بان هذا المجلس الموقر يناقش ظاهره المناخ وتقديره و اهتمامه الاكبر بها ترجم بان خصص لها جلسه كامله للمناقشه مما يؤكد دور المجلس في ممارسة دورة التشريعي المنوط به دستوريا وتشريعيا.
وتابع ابوشقة أن مسائلة ظاهرة تغير ليست مسالة محليه ظاهره وانما تشكل كارثه من الكوارث ومن ثم ماتشكله علي هذا النحو يشكل ازمة تتطلب لحلها فن الضوابط التي تحكمه وهو فن ادارة الازمه بمعني اننا لابد ان نقرا المشهد جيد وكذلك ماهو المشهد وماهي الاجراءات التي تواجهها به
ولفت ابوشقه ان الاستيضاح محمول ان نكون امام قرارات وتحليل واقعي لهذة الظاهره .
وتقدم ابوشقه بالشكر لمجلس الشيوخ لانه يمارس ممارسات جاده وحقيقه للاختصاصات الدستوريه والتشريعيه .
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