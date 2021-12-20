النائب وليد التمامى يستعرض طلبه الخاص بالتغير المناخى بـ«جلسة الشيوخ العامة».. فيديو

/667175/النائب-وليد-التمامى-يستعرض-طلبه-الخاص-بالتغير-المناخى-بـجلسة-الشيوخ-العامة-فيديو

قدم النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للنواب الذين منحوه الثقة لتوقيعه على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به، والمتعلق بضرورة استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضحا ان طلب المناقشة يأتي بعد اهتمام المصريين بقمة المناخ الأخيرة، والذي القى الرئيس السيسي كلمة فيها حازت على اهتمام العالم أجمع.

ونوه التمامي أن قمة المناخ القادمة ستعقد في شرم الشيخ مما يؤكد تقدير العالم أجمع، للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، واهتمام الدولة بهذا الملف الهام.

النائب وليد التمامى يستعرض طلبه الخاص بالتغير المناخى بـ«جلسة الشيوخ العامة»

وتابع التمامي ان القمة اطلقت جرس انزار بشان تصريح رئيس الوزارء البريطاني بشان اختفاء ثلاث مدن منها الاسكدنية، مما اثار خوف المصريين وبالاخص في الاسكندرية.

وطالب الحكومة ممثلة في رئيس الوزارء بشان استضياح سياسة الحكومة ضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية والتصنيف المامول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.