/667195/زينب-حسن-تتصدر-التريند-بعد-فوزها-في-بوليفارد-المواهب

تصدرت المطربة الشابة زينب حسن، تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد أنا قام عدد كبير من الرواد بتفعيل هشتاج «زينب حسن.. ملكة اامسرح»، وذلك بعد فوزها للمرة الثانية في تحدي mbc real trend.

دوت الخليج

زينب حسين تفوز بجائزة أفضل دويتو مع عزيز مامي

وحصد الثنائى زينب حسين وعزيز مامي عالى جاىزة أفضل دويتو غنائي خلال برنامج «بوليفارد المواهب» الذي يعرض على قناة mbc1 و mbc العراق و mbc5.

وقدرت الجائزة التي حصل عليها الثنائى ب مبلغ 20 ألف ريال موزعاً بالتساوي بينهما، وتتواصل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة بين كل من: بدر حكيم، سالم الحمد، جوري قطان، الأخوين الذهبي (فاروق وفارس)، بسمة عطا، عزيز مامي، هيثم رافي، ياسر شمال، زينب حسن وفادي فتال.

من جانبها غنت جوري قطّان أولى أغنياتها الخاصة على مسرح البرنامج بعنوان «كذا ولا كذا» من كلمات عبدالله المحلم وألحان وتوزيع حاتم منصور.

نجوم برنامج بوليفارد المواهب

هذا وأطل سالم الحمد والأخوين الذهبي، ثم عزيز مامي وبسمة عطا، ثم ياسر شمال وسالم الحمد، تبع ذلك تريو الأخوين الذهبي وهيثم رافي، وديو بين فادي فتال وبسمة عطا وغيرها. كما طلب الجمهور عبر السوشيال ميديا تقديم ديو بين زينب حسن وعزيز مامي، وشارك فادي فال وبسمة عطا في حفل فني أقامه النجم محمد حماقي ضمن الفعاليات الفنية لموسم الرياض، قدم ريبورتاح عنهما.

برنامج بوليفارد المواهب يناقش قضية التنمر

وتضمن البرامج فقرات تفاعل فيه المشتركون مع قضية التنمر، فقالت كل منه كلمته ضد التنمر، وتحدثوا عن تجارب مروا بها على المستوى الشخصي.

اتفق حمدي بدر وطالب على أن أفضل ثنائي قدم ديو في هذا الأسبوع زينب حسن وعزيز مامي، وقد حصلا على 20 ألف ريال موزعة بالتساوي بينهما، لتضاف إلى رصيدهم. وتكمل الرحلة في الأسبوعين المقبلين، تتبدّل بعدها بعض الأسماء وتنتهي رحلة مشتركين في البرنامج، فمن يستمر في المنافسة ومن يخرج منها بين بدر حكيم، سالم الحمد، جوري قطان، الأخوين الذهبي (فاروق وفارس)، بسمة عطا، عزيز مامي، هيثم رافي، ياسر شمال، زينب حسن وفادي فتال.