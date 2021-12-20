محافظ قنا: نبذل قصارى جهدنا لجذب المستثمرين للمنطقة الحرة بقفط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة الحرة بمدينة قفط، وتذليل كل المعوقات التى تواجههم من أجل المساهمة بفعالية فى دفع عجلة الإنتاج، والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.





جاء ذلك خلال ترؤس محافظ قنا، اليوم الإثنين، لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة وفوزى رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعدد من القيادات التنفيذية، والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة. وأضاف الداودى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط قد وافق على الطلب المقدم من شركة (ايجل ود اندستریز Eagle Wood Industries)، لتجديد ترخيص مزاولة النشاط المؤقت لمدة عام، كما تم الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشروعات غير الملتزمة بإلغاء الموافقات الصادرة لها والاسترداد الإدارى للموقع السابق تخصيصه للمشروع.

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