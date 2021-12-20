جدة - نرمين السيد - قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج نظرا لما تعرضت له المحافظة اليوم الإثنين، لموجة من الطقس السيئ صاحباها سرعة فى الرياح وارتفاع الموج عن المعدلات الطبيعية.





وأضاف خليل فى تصريح اليوم أن إغلاق البوغاز يأتى حرصا على سفن الصيد والعاملين عليها من الغرق داخل البحر بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج. وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والتى أثرت تاثيرا كبيرا على حركة الأسواق وحركة النقل الداخلية والخارجية، كما وضعت الوحدات المحلية معدات شفط المياه بالشوارع الرئيسية والميادين لشفط مياه الأمطار التى تتساقط بغزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق بوغاز عزبة البرج بدمياط أمام حركة الصيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.