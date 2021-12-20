زيادة الأجور والمعاشات.. القباج تتحدث عن نظم الحماية الاجتماعية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحماية الاجتماعية هى جزء لا يتجزأ من الدستور المصرى الذى أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساسًا لانطلاق رؤية مصر 2030 وأيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أقر الدستور بأحقية كل مواطن فى الضمان الاجتماعى حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعى، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق فى الحياة الكريمة.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعى وتوسعة الشمول بالوطن العربى" بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلانى، والدكتور محمد الكركى مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعى، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز على المطيرى، ورؤساء ممثلى مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء وممثلى المنظمات العربية والدولية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجيًا من حلقة الفقر.

وقالت: "تتبنى جمهورية مصر العربية نهج دورة الحياة للفرد فى كل برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل مرورًا بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، حرصًا على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها".

وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفى مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحى العام والذى يشمل القطاع الحكومى والخاص، أما المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحى لغير القادرين حوالى 7% من السكان، بإجمالى تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا تقريبًا فى 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أـن يوفرها البرنامج.

وأكدت القباج أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7% من الناتج المحلى لبرامج شبكة الأمان الاجتماعى، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها فى المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من اجمالى المستفيدين علمًا أن الأولوية كانت للأسر التى لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة، كما بلغت المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية نحو 2.4 مليار جنيه مصرى، وحصل 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، هذا وقد وجهت القيادة السياسية بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل فى نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتى تمثل 60% من إجمالى الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة ـ14% فى يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وعقب المشاركة فى الندوة عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعًا مع الأستاذ فايز على المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، ومدير الجمعية العربية للضمان، إذ شهد الاجتماع مناقشة ألية مد الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والتعاون بين الوزراة والمنظمة والجمعية فى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.