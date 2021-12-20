محافظ المنيا: القيادة السياسية أحدثت نقلة نوعية كبيرة فى كل القطاعات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن المحافظة شهدت إنجازات كبيرة لم تتحقق منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم، وإحداثه نقلة نوعية كبيرة فى جميع القطاعات من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.





وأضاف محافظ المنيا فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن من أبرز هذه المشروعات العملاقة فى قطاع الطرق والنقل، هو تطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم (داخل حدود محافظة المنيا) والممتد من القاهرة إلى أسيوط بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور سمالوط على النيل بطول 24 كم وعرض 21 مترا وبتكلفة مليار و900 مليون جنيه، مما ساهم فى تيسير حركة النقل وربط الطريق الصحراوى الشرقى والغربى القاهرة أسوان مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى عند مدينة سمالوط، وإنشاء طريق بنى مزار البويطى الواحات بطول 196 كم بتكلفة 725 مليون جنيه.

وفى قطاع الإسكان، أوضح القاضى أن هناك طفرة كبيرة فقد تم الانتهاء من إنشاء 811 عمارة سكنية إسكان اجتماعى بإجمالى 18 ألفا و740 وحدة سكنية، وجار إنشاء 36 عمارة آخرى بإجمالى 748 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 14 عمارة سكنية فى مشروع دار مصر بعدد 336 وحدة سكنية، و89 عمارة سكن مصر وجنة.

وأشار إلى أن قطاع تطوير العشوائيات بالمحافظة شهد إنشاء 38 عمارة ضمن مشروع روضة محفوظ بمدينة المنيا لتوفير سكن أمن لساكنى المناطق العشوائية وغير الآمنة وتطوير مدينة العمال بحى جنوب المنيا وتضم 10 عمارات بإجمالى 218 وحدة سكنية و44 محلا تجاريا بتكلفة تصل إلى 77 مليون جنيه.

وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، شهدت المحافظة إنشاء 6 محطات مياه فى ديرمواس وملوى والعدوة وأبو قرقاص، وجار العمل فى 11 مشروعا لمياه الشرب تشمل 3 محطات مياه شرب جديدة بديرمواس وملوى ومغاغة، واستكمال وتوسعة محطتى العدوة وسمالوط، كما تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعا لمحطات الصرف الصحى والمعالجة بإجمالى تكلفة 1.9 مليار جنيه.

وقال إنه تم الانتهاء أيضا من تجديد وتطوير 5 مستشفيات مركزية هى سمالوط والمنيا والفكرية وملوى وديرمواس وجارى تطوير شامل فى 3 مستشفيات مركزية فى العدوة وبنى مزار ومطاى.

وفى قطاع الموارد المائية، فقد شهد لأول مرة المشروع القومى لتبطين الترع وجار العمل بالمشروع فى 28 عملية بأطوال 392 كم وقد أوشك على الانتهاء، لافتا إلى أن المشروع يأتى فى قرى مصر أو مشروع القرن وهو مشروع "حياة كريمة" فى مرحتله الأولى والذى يجرى تنفيذه فى 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز ويشمل 16 قطاعا ويتكلف 23 مليار جنيه تقريبا، حيث أوشك عددا كبيرا من تلك المشروعات على الانتهاء طبقا للجدول الزمنى المحدد والتى ستنعكس على حياة المواطنين فى القرى.