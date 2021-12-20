دوت الخليج يرصد حالة الطقس فى الإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تشهد مدينة الإسكندرية منذ الأمس تساقط الثلوج والأمطار المصحوبة بالرعد والبرق مع انخفاض شديد فى درجة الحرارة وشدة الرياح، حيث امتلأت الشوارع والسيارات والمبانى بالثلوج.





ورصدت عدسة دوت الخليج فى بث مباشر اليوم الإثنين أحوال الطقس بالإسكندرية. الثلوج تغطى الشوارع وإجراء عاجل.. الإسكندرية تواجه الطقس السيئ (صور)

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة وأمطار رعدية ما زالت مستمرة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية والبحيرة ومدن شمال ووسط الدلتا. ويتوقع الخبراء خلال الساعات المقبلة أن تدخل دفعة أخرى من الأمطار الغزيرة إلى السواحل الشمالية الغربية من السلوم حتى الإسكندرية أيضا كما تستمر الأمطار على محافظات شمال الدلتا ومتوقع أن تمتد الامطار إلى مدن القناة وباقى الدلتا حتى القاهرة وأغلب سيناء.

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