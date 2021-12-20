جاء ذلك خلال اجتماع الغضبان، مع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ويوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب ورئيس حى غرب، ومديرى إدارات المساحة والأملاك والمتغيرات المكانية؛ لمتابعة الموقف الحالى فى ملف إزالة التعديات.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مؤكدا أهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدى عليها مجددا واستغلال الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها، فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة.
وشدد الغضبان على عدم توقف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من جميع التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.
ووجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعى برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة مستجدات العمل فى هذا الملف الهام، موجها بالتنسيق بين إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمساحة لمتابعة موقف التعديات بالمحاور الرئيسية مثل محور 30 يونيو وطريق المعاهدة، والطريق الدولى الساحلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد: لا تهاون فى إنهاء ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.