محافظ بورسعيد: لا تهاون فى إنهاء ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه لا تهاون فى إنهاء ملف إزالة التعديات، التى توليه الدولة اهتماما كبيرا، موجها باستمرار الحملات المكبرة لإزالة آخر ما تبقى من التعديات على أملاك الدولة.





جاء ذلك خلال اجتماع الغضبان، مع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ويوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب ورئيس حى غرب، ومديرى إدارات المساحة والأملاك والمتغيرات المكانية؛ لمتابعة الموقف الحالى فى ملف إزالة التعديات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مؤكدا أهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدى عليها مجددا واستغلال الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها، فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة.

وشدد الغضبان على عدم توقف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من جميع التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.



ووجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعى برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة مستجدات العمل فى هذا الملف الهام، موجها بالتنسيق بين إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمساحة لمتابعة موقف التعديات بالمحاور الرئيسية مثل محور 30 يونيو وطريق المعاهدة، والطريق الدولى الساحلى.