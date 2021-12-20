جدة - نرمين السيد - يأتى تنبيه المحافظة فى إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد بسقوط الأمطار بعدد من القطاعات فى المحافظة. سحب وبرد وعمل.. كيف خيم الطقس السيئ على القاهرة والجيزة؟ (صور) الطقس السيئ.. 12 رقما لـ الطوارئ تحتاج إليها خلال موجة الأمطار سقوط الثلوج على جبل موسى فى سانت كاترين (فيديو) وأكدت محافظة الجيزة عددا من النقاط حرصا على سلامة المواطنين: ننصح بتأكيد تثبيت أى معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط. وكذلك قائدو المركبات على الطرق الصحراوية والسريعه القيادة بحذر، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنه والحساسية والأطفال تجنب الغبار. الثلوج تغطى الشوارع وإجراء عاجل.. الإسكندرية تواجه الطقس السيئ (صور) توجيه جديد من التنمية المحلية للمحافظات بشأن الطقس السيئ وعلى المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح. وأوضحت المحافظة أنه للإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن 114.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الجيزة تصدر تحذيرات مهمة للمواطنين أثناء هطول الأمطار (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.