لحظة سقوط الثلوج على العصافرة بالإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها فيديو يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى يوضح سقوط أمطار غزيرة على منطقة العصافرة. سحب وبرد وعمل.. كيف خيم الطقس السيئ على القاهرة والجيزة؟ (صور) الطقس السيئ.. 12 رقما لـ الطوارئ تحتاج إليها خلال موجة الأمطار سقوط الثلوج على جبل موسى فى سانت كاترين (فيديو) ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة. الثلوج تغطى الشوارع وإجراء عاجل.. الإسكندرية تواجه الطقس السيئ (صور) توجيه جديد من التنمية المحلية للمحافظات بشأن الطقس السيئ كما انتشرت بالشوارع سيارات الشفط التابعة للصرف الصحى لكسح مياه الأمطار، وتمركزت فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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