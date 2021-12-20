السكة الحديد تعلن عن تعديل بعض خطوط القطارات

في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب تقررتعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالآتي : أولا :اعتبارا من يوم 20/12/2021 1 : خط الواسطي / الفيوم والعكس - تعديل تركيب قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 131 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 138 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 137 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل ميعاد و تركيب قطار 150 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق . - تعديل ميعاد قطار 145 كالجدول المرفق . 2: خط سيدي جابر / برج العرب والعكس: - تعديل تركيب قطاري 4222/4223 ركاب سيدي جابر / برج العرب والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 4عربات وفي نفس جدولهم الحالي . 3: خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس: - تعديل تركيب قطاري 63/75 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدولهم الحالي . ثانيا :اعتبارا من يوم 21/12/2021 1: خط المنيا / أسيوط والعكس: - تعديل ميعاد وتركيب قطار 712 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق . - تعديل تركيب قطار 707 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 710 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 713 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . 2 : خط الواسطي / الفيوم والعكس: - تعديل تركيب قطار 125 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . 3: خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس: - تعديل تركيب قطاري 46/268 ركاب دمياط / المنصورة / طنطا والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدولهم الحالي . وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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