وزير النقل : الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة الأوتوستراد حتى...

. البدء في تنفيذ اول 6 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع BRT وجاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق

. نناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان

. الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار

. الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي،بنهاية يناير 2022 لحل الاختناقات المرورية في المنطقة لتسهيل حركة تنقل المواطنين

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 %

توجه بعدها وزير النقل لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة

وبعدها توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين عقب ذلك توجه الى المريوطية حيث تابع اعمال اسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين ليتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2022 . مشدداً على ضرورة ان تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وإستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين مناشدا السادة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار .

واكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته انه قد تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من اوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنه فالقاهره الجديده فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيليه فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار وفي الجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الاسكندريه الزراعي يتم تنفيذ الاعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي للانتهاء منه لافتا الى ان القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري التوسعة وتباعا يدخل الخدمه كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع من المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2021 كما يتم الانتهاء من اعمال النيوجرسي ويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الاماكن التي كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية كما سيتم الانتهاء من مشروع اناره الطريق الدائري باعمده الهاي ماست و جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق

مشيرا الى البدء في تنفيذ اول 6 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع BRT التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعماريه والإنشائية لها وهي محطات السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى. و حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه لافتاً الى ان هناك عدد من التحالفات العالميه المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT