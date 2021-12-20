إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية بالسويس بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، وعودة الحركة فور تحسن الطقس.
وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أنه تم غلق مينائي (شرق-غرب) بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار.
كما تم غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة دون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.
وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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