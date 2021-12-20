/667196/معتز-محمود-زيادة-حجم-الصادرات-المصرية-لـ-100-مليار-دولار-يحول-الصناعة-لقاطرة-حقيقة-للتنمية

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات المصرية ليصل ل100 مليار دولار وأن تتحول الصناعة لقاطرة حقيقة للتنمية هناك عدد من الإجراءات التى يجب مراعاتها ووضعها فى الحساب تتمثل فى وجود قانون صناعة موحد يهدف لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمصنعين والمستثمرين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد صناعة النواب للأسكندرية

وأضاف محمود، أن الصناعة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا بدوره يؤكد الأهتمام بالقطاع، لافتا إلى أن التشابك بين الوزارات من أهم وأبرز الملاحظات التى تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وتابع محمود:" اليوم نزور مدينة برج العرب للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، تلك المدينة الواعدة، ويجب سرعة الانتهاء من جميع المرافق العامة والخدمات لتكون جاذبة للمواطنين بداية من ملف الاسكان، إنشاء مجمعات زراعية، صناعية، الطرق، الكهرباء، والغاز.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء خريطة صناعية متكاملة للوقوف على حجم الصناعات المطلوبة وتلك التى يوجد بها طفرة".

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.