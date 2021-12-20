/667197/وزيرة-البيئة-استضافة-مصر-لقمة-المناخ-يتم-الإعداد-له-منذ-عامين

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان قضية تغير المناخ هى قضية مجتمعية وعالمية فى المقام الأول، مشيرة إلى أن وزارة البيئة، بدأت فى 2019 بدأت فى الإهتمام بشكل أكبر بتلك القضية، حيث تم تولى رئيس مجلس الوزارء رئاسة المجلس الوطنى للتغييرات المناخية، وذلك نتيجة اقتناع الحكومة بأهمية القضية، وأنها يجب ان تكون على أجندة الحكومة على مستوى رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قضية التغيرات المناخية التغيرات المناخية جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ . وأشادت ياسمين فؤاد خلال كلمتها، بمناقشة مجلس الشيوخ تلك القضية، مؤكدة ان بدون السلطة التشريعية بمجلسيها لن نستطيع الحكومة التعرض لكافة الموضوعات التى تخص المواطن. وقالت وزيرة البيئة، ان استضافة مصر لقمة المناج، أمرا يتم الإعداد له منذ عامين، ووعدنا العالم بأن تكون استضافة مصر للقمة، استضافة تتميز بمشاركة كبيرة على المستوى الدولى والوطنى ايضا. واستعرضت فؤاد خلال كلمتها، اتفاقية التغييرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر فى تلك القضية على المستوى الدولى.

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