خلال افتتاحه لخط إنتاج جديد بنستله مصر..مدبولي: السيسي يدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي «صور»

/667198/خلال-افتتاحه-لخط-إنتاج-جديد-بنستله-مصرمدبولي-السيسي-يدعم-قطاع-الصناعة-باعتباره-أحد-أهم-القطاعات-المحققة-للنمو-الاقتصادي-صور

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية، صباح اليوم الإثنين، لعدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، حيث أستهل جولته بزيارة مجموعة التنمية الصناعية"IDG”شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح شركة " نستله مصر" لخطوط إنتاج جديدة للمصنع، وهو ما يعكس الدعم الذي تقدمه الحكومة لتشجيع الاستثمار والصناعة في مصر.

دوت الخليج

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية فى تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلى فى العديد من الصناعات.

تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية لعدد من المصانع والشركات

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال جولته التفقدية، أعرب فيها عن سعادته بالتوسعات الجديدة التي يشهدها قطاع الصناعة، مؤكدا أن المصانع التي قام بزيارتها وصلت إلى مستويات عالمية، ولا يقتصر إنتاجها فقط على تغطية احتياجات السوق المحلية، بل يتم التصدير للخارج بكميات كبيرة، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا مرجعية للأسواق العالمية، حيث إن هذه المصانع تعمل على تدريب الفنيين من عدد من الدول المتقدمة في الصناعات المماثلة، ليكتسبوا المهارات والتقنيات الحديثة، ومن ثم تشغيلها في خطوط الإنتاج بمصانعهم بتلك الدول.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع الآن الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم من حولنا، وكذلك المشكلات التي تطرأ على الساحة الدولية؛ سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، كما نتابع ما تشير إليه التوقعات والتقديرات العالمية التي تتناول اتجاهات الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، لافتا إلى تبني الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت الحكومة العمل فيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وأنهت المرحلة الأولى منه، كما أعلنت الحكومة عن المرحلة الثانية من البرنامج الاقتصادي في أبريل الماضي، المتمثلة في برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ من أجل دعم عدد من القطاعات، مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وبالأخص في تلك القطاعات المهمة؛ لتولي القيادة وينطلق بصورة أكبر، وقال: لدينا تحد واضح وهو أن قطاع الصناعة يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على لقاء عدد كبير من رجال الصناعة، كما يتابع الرئيس مع الحكومة ملف تمكين قطاع الصناعة والقطاع الخاص ليقود في هذه المرحلة عملية توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية، وكذلك دعم قطاع التصدير في ضوء التحديات التي يشهدها العالم، وفي ضوء رؤيتنا كدولة لهذه التحديات.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاحتفاظ بالمكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال فترة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقد كانت فترة شديدة الاضطراب في العالم كله، وينبغي هنا أن نركز على مسار الأمور والأحداث في العالم وفي الدول المجاورة من حولنا، لذا نحن كدولة نسعى لأن نشجع بشكل أكبر عجلة الاقتصاد المصري من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمعدلات النمو السكاني الكبير.

وفي هذا السياق أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة تحدي البطالة وبالفعل نجحنا في تخفيض معدلاتها، لكن كل عام يدخل سوق العمل ما لا يقل عن 700 ألف شاب في حاجة إلى فرص عمل، وهو ما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات ولا سيما من القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة على مدار الفترة الماضية مزيدا من الحوافز والإعفاءات لدعمه من أجل مزيد من الانتاجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتخطى 5.5 و 6 و 7% ولتحقيق ذلك، فلابد أن تعمل الدولة جبناً إلى جنب مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الحكومة هو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات له، لافتاً إلى أن هذا ما تقوم الحكومة بالعمل عليه يومياً، مضيفاً أن المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتلتقي برجال الأعمال ورجال الصناعة للاستماع إلى مشكلاتهم وبحث الطرق المثلي لحلها.

جولة رئيس الوزراء في المنظقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

مجموعة التنمية الصناعية

وأستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بزيارة مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي قدم عرضا تفصيليا حول المجموعة لتطوير عدد من المناطق الصناعية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة، مستعرضاً كذلك المزايا التي توفرها كل من هذه المناطق الصناعية والصناعات القائمة بها، والتي تتنوع بناء على موقعها الجغرافي

شركة فليكس بي فيلمز مصر

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، مستمعاً إلى شرح حول الشركة ونشاطها، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، وتأسست منذ عام ٢٠٠٩ بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة ١٠٦ آلاف م2، وتعمل في مجال تصنيع البلاستيك المرن للتغليف والتعبئة من مادة البوليستر والبروبلين والكاست بروبلين.

شركة نستله مصر

شهد رئيس الوزراء خلال زيارته لشركة" نستله مصر" افتتاح الشركة لخطوط إنتاج جديدة بالمصنع، حيث أشار معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن افتتاح خطوط الانتاج الجديدة يأتى في إطار خطة الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وزيادة حجم العمليات بما يعكس التزامها تجاه السوق المحلية، منوها إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع احتفال شركة "نستله مصر" بمرور 30 عاما على التشغيل الناجح لمصنعها للمنتجات الجافة بمدينة 6 أكتوبر، كما أنه يأتى استمراراً لجهودها فى تعزيز تواجدها فى السوق المصرية.