/667199/رئيس-الشيوخ- يطالب-النواب-الالتزام-بالمدة-المحددة-للكلمة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن ما يقرب من 27 نائبا، طلبوا الكلمة لمناقشة سياسات الحكومة فى مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامه للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال استعراض طلب المناقشه العامه المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ.

وطالب عبدالرزاق، النواب بضروة الالتزام بالمدة المحددة للكلمة ،وذلك نظرا لكثرة عدد النواب طالب الكلمة.

وبدأ مجلس الشيوخ منذ قليل، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا، عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

التغيرات المناخية

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان قضية تغير المناخ هى قضية مجتمعية وعالمية فى المقام الأول، مشيرة إلى أن وزارة البيئة، بدأت فى 2019 بدأت فى الإهتمام بشكل أكبر بتلك القضية، حيث تم تولى رئيس مجلس الوزارء رئاسة المجلس الوطنى للتغييرات المناخية، وذلك نتيجة اقتناع الحكومة بأهمية القضية، وأنها يجب ان تكون على أجندة الحكومة على مستوى رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ .