/667200/الدجال-ضحك-علينا-أحنا-ملناش-ذنب-اعتراف-المتهمين-بالتنقيب-عن-الآثار-في-حلوان

لجأ بعض الأشخاص للتنقيب عن الآثار بحثا عن الكنوز في منطقة حلوان بالقاهرة، واقروا أن الدجال أوهمهم وضحك عليهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعتراف المتهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان وأليكم التفاصيل..

اعتراف المتهمين

نجحت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الدجال أوهمهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية لرجال المباحث تم استهدافهم، وتم إلقاء القبض عليهم حال تواجدهم داخل المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر، أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهة المتهمين اعترفـوا بـقيـامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واعترف المتهمون أيضا بأن دجالا أقنعهم بوجود كنز وهمى أسفل منزل أحدهم، وأحنا ملناش إي ذنب، مما جعلهم ينقبون عنه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.