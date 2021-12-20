/667201/صحيفة-ميرور-تعلن-فوز-محمد-صلاح-بجائزة-لاعب-العام-في-إنجلترا-بتصويت-الجماهير

حصد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب العام في إنجلترا بتصويت الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.

ويستعد ليفربول خلال الأسبوع القادم للاعب أمام ليدز يونايتد في إفتتاحية مباريات الدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف تقام على ملعب أفيلد معقل الريدز.

رئيس الفيفا يعلن رعاية كأس العرب بشكل مستمر.. ويوجه رسالة لـ محمد صلاح

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب كان لها صدى كبير خلال هذه الدورة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "سيتم استمرار بطولة كأس العرب برعاية الاتحاد الولي لكرة القدم "فيفا" خلال السنوات القادمة نظراً للنجاحات التي حدثت خلال البطولة الحالية".

وواصل "مونديال كأس العرب في قطر سيكون حدث فريد وبسبب تواجده في بلد عربي، وهناك نجوم عرب على أعلى مستوى ويأتي على راسهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي، وسيكونوا مصدر إلهام للأجيال الصاعدة القادمة".

وتابع "كأس العالم المقبل في قطر سيكون خاص للغاية، وسيفرز الكثير من الشغف حول الجميع في مختلف بلدان العالم، والجميع متشوق للبداية القادمة للمونديال".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".