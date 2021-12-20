/667202/عودة-منافسات-الدوري-الممتاز-تشكيل-مباراة-المصري-البورسعيدي-وفاركو

أعلن الدولي التونسي معين الشعلاني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في لقاء الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل فريق المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من أصل 6 مباريات.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.

تشكيل فاركو أمام المصري:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .

خط الوسط : عزمي غومه _ أحمد الصغيري _ سوكاري _ محمود جهاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ هشام فتح الله _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ جابر كامل _ محمود عماد _ أحمد البحراوي _ أحمد شريف _ ايريك ايوك _ على بهيج _ ياسين مرعي _ علاء سلامة.

نتيجة المصري وريفرز يونايتد

انتهت أحدداث مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل المصري البورسعيد هدف وحيد في لقاء الذهاب، أمام ريفرز يونايتد، في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق محمد عنتر.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة