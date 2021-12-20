/667203/لـجلسة-18-يناير-تأجيل-محاكمة-حنين-حسام-بتهمة-الإتجار-بالبشر

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة منذ قليل، اليوم الأثنين، محاكمة حنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر وتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 18 يناير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة حنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر وأليكم التفاصيل..

حنين حسام

وفي نفس السياق نظرت، الدائرة الخامسة اتجار بالبشر، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة، فتاة التيك توك، حنين حسام، بعد صدور الحكم الغيابي في حقها، بالسجن المشدد 10 سنوات، وظهرت حنين حسام، داخل قفص الاتهام بالمحكمة مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب أعلى رأسها وكان يتضح عليها الوزن الزائد، ودخلت حنين حسام في نوبة هسترية من البكاء بمجرد مشاهدة والدتها داخل المحكمة.

مشادة كلامية مع الصحفيين

كما افتعلت حنين حسام خلال الجلسة، مشادة كلامية مع الصحفيين المتواجدين داخل الجلسة لمنع تصويرها، قائلة، مش عايزة اتصور، كما قررت المحكمة بإخراج المتهمة من القفص إلي مكان حجزها أسفل المحكمة.

محكمة جنايات القاهرة

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام، لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، واستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق، مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحريات الأولية، أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.