/667204/الأوقاف-تطلق-أول-صفحة-دينية-بلغة-الإشارة-خدمة-لذوي-الاحتياجات-الخاصة

أطلقت وزارة الأوقاف، أول صفحة دينية بلغة الإشارة، لبث خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة.

دوت الخليج

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الصفحة تقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

الأوقاف تطلق أول صفحة دينية بلغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الصفحة متاحة على الرابط التالي: https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf/

هذا ووقّع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم بمقر وزارة العدل، ضمن التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

دوت الخليج

مذكرة تفاهم بين الأوقاف والعدل والإفتاء للتثقيف بقضايا الأسرة للحد من ظاهرة الطلاق

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن هذه المذكرة تتضمن برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.