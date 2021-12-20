/667205/البنك-التجاري-الدولي-يبادر-بالتوقيع-كعضو-مؤسس-على-تعهد-الشمول-المالي-والصحة-المالية

انضم CIB إلى 28 بنك على مستوي العالم قاموا بالتعهد بدعم الشمول المالي والصحة المالية على المستوى الدولي مع تعزيز النظم المالية الأكثر شمولًا بالقطاع المصرفي

دوت الخليج

اشترك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – مع 28 بنك دولي في تأسيس أول مبادرة جماعية "للتعهد بالشمول المالي والصحة المالية" وذلك في إطار مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة PRB الخاصة بالمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم الشمول المالي على المستوى الدولي وتعزيز النظم المالية الأكثر شمولًا بالقطاع المصرفي.

بنك CIB

والجدير بالذكر أن CIB هو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي قام بالتوقيع على هذا التعهد.

وفي هذا السياق، صرح أمين خيري، رئيس إدارة الشمول المالي في CIB أن تقديم خدمات مالية رقمية شاملة تلبي احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق شمول مالي مستدام، ويقوم البنك التجاري الدولي بتعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق العديد من المبادرات على الصعيد المحلي للتوعية بالمنتجات المصممة خصيصًا للفئات التي لا تحظى بخدمات مالية ملائمة بما في ذلك، محفظة CIB الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا وحسابات "بداية".

ويهتم البنك التجاري الدولي بتسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الثقافة المالية وأن يكون في طليعة المؤسسات والشركات الوطنية والإقليمية التي تساهم في سد فجوة المعرفة المالية بين مختلف شرائح المجتمع. وبما أن البنك هو أحد الأعضاء المؤسسين الذين قاموا بإعداد مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة PRB وكونه عضوا في المجلس القيادي للـ UNEP-FI والمجلس المصرفي للـ PRB، فإن توقيع CIB على هذا التعهد الجديد يعكس التزام البنك الراسخ بممارسات الاستدامة وبالصحة المالية للأفراد الذين لا يحظوا بخدمات مالية ملائمة.