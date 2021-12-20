/667206/لمدة-12-ساعة-انقطاع-المياه-عن-تلك-المناطق-بمحافظة-القاهرة-الأربعاء
حددت شركة المياه للشرب بمحافظة القاهرة، العديد من الأماكن التى ستنقطع فيها المياه خلال يوم الأربعاء المقبل، لأسباب فنية والقيام بأعمال إصلاح على الخط الرئيسي.
دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية أوقات انقطاع المياه عن عدد من المناطق الحيوية، بمحافظة مصر، وإليكم التفاصيل:-
توقيت انقطاع المياه عن مناطق حيوية بمحافظة القاهرة
وأكدت شركة المياه بمحافظة القاهرة على انقطاع المياه عن عدد من المناطق وهم:- عرب الطوايلة - عرب الجسر - منطقة الشيراتون – وسط المدينة بالمطرية- الكلية الحربية – الملتقى العربى- صقر قريش – الحى العاشر– أرض الجولف - الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى).
ووفقًا لما أشارت إليه شركة المياه، فقد أكدت على أن المياه سوف تنقطع بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء.
أماكن انقطاع المياه فى محافظة القاهرة
ونوهت شركة المياه على ضرورة أن يتخذ المواطنين جميع الاجراءات التى من شأنها توفير كميات من المياه خلال فترة الإصلاح.
كما أكدت شركة المياه، فى البيان الذى أصدرته منذ قليل، على ضرورة توخي أصحاب المخابز والمستشفيات الحذر فى هذا الشأن وتوفير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.
وحددت أيضًا شركة المياه خط ساخن للتواصل مع المواطنين والمحدد برقم 125 من أى تليفون أرضي.
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