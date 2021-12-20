/667207/عبد-القادرالجارحي-التكيف-مع-التغير-المناخي-صعب-ويتطلب-إجراءات-جذرية-ويطالب-بالوقوف-صفا-واحدا-خلف-القيادة-السياسية

أكد النائب عبد القادر الجارحى، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية البلاد من التغييرات المناخية، مشيراً إلى أن التكيف مع هذه المتغيرات سيكون بالصعوبة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة في هذا الصدد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب عبد القادر الجارحي بالجالسة العامة بالشيوخ التغيرات المناخية جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة اليوم منذ انطلاق ها الفصل التشريعي.

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