/667211/رئيس-صناعة-البرلمان-يطالب-بتوفير-وحدات-إسكان-اجتماعى-للعاملين-بمدينة-برج-العرب

استمع وفد برلمانى من لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمشاكل المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب، وجاء أبرزها توفير وحدات سكنية ل30 ألف عامل بالمدينة، والتنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من أجل المرافق العامة والخدمات، والقدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى، ومحطات الكهرباء، وكذلك خطة زيادة الاستثمارات فى المدينة من خلال عوامل الجذب والمحفزات والتيسيرات والتسهيلات فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية.

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العاملين بمدينة برج العرب

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التنمية الحقيقة تستوجب وجود مدينة متكاملة، بداية من توفير فرص عمل وهذا متمثل فى إنشاء المصانع والشركات، مرورا بالاهتمام بالبنية التحتية والمرافق والخدمات لتكون هذه المدينة الجديدة عامل جذب للمواطنين ومن ثم تحقق الهدف المرجو منها وهو الخروج من الوادى الضيق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفد صناعة النواب بالاسكندرية

واوضح انه من غير المعقول أن ننفذ مدينة صناعية على أحدث طراز ومزودة بأحدث الماكينات والمعدات، ولكن نغفل توفير وحدات سكنية للعاملين بها، أو عدم الانتهاء من المرافق العامة والخدمات التى تمثل عصب الحياة".

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سرعة توفير وحدات إسكان اجتماعى للعاملين بمدينة برج العرب، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة على أن تكون الأولوية فى الطرح للعاملين لتحقيق فكرة التنمية العمرانية.

وافاد محمود ان هناك توجه من الدولة بالتنمية الصناعية ، من اجل الارتقاء بالاقتصاد المصري ، مشيرا الي أن هناك مشكلة واضحة يواجهها المصنعين وهي التشابك بين الوزرات "وزراء المجموعة الاقتصادية" ، ولذلك نسعي جاهدين عمل قانون صناعة موحد حتي ننتهي من كافة المشكلات التي تواجه المصنعين والمستثمرين .

وشدد معتز ان لجنة الصناعة إذا نجحت في عمل قانون موحد للصناعة خلال الدورة البرلمانية الحالية سيعتبر إنجاز حقيقي يحسب لنا وسنكون فخورين به.

وافاد معتز ان هناك مشاكل ومعوقات لها حلول سريعة مثل التباطؤ في اجراءات الدفع او التخصيص سنحلها فورا ولكن هناك اجراءات تحتاج الي تشريعات نسعي جاهدين لها.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.