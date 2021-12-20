أحمد فهمي يسخر من محبي الشتاء..ومنة شلبي معلقة: «اتنيل»

/667212/أحمد-فهمي-يسخر-من-محبي-الشتاءومنة-شلبي-معلقة-اتنيل

سخر الفنان أحمد فهمي من محبي فصل الشتاء، خاصة في ظل تلك التلقبات الجوية الذي تشهدها الأيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين، ووصل النقاش بين أحمد فهمي وزملائة بالوسط الفني لحد التطاول في إطار «الهزار».

دوت الخليجيرصد مشادات بين أحمد فهمي وايتن عامر ومنة شلبي بسبب فثل الشتاء

وكتب أحمد فهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللي بيحبو الزفت، يسلام على البرد وانا باخد الهوت شوكيلت بتاعي، اتنيل على أمك».

لترد عليه منة شلبي قائلة: «اتنيل انت والحر والفرهدة والتلذيق»، وأيدتها ايتن عامر من خلال تعليقها: «قوليله وفهميه».

أحمد فهمي يتعاقد على فيلم جديد بعنوان «مستر إكس»

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

أما عن منة شلبي فتستعد خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

وسبق ونشر المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري