/667213/وزيرة-البيئة-أمام-مجلس-الشيوخ-كميات-الأمطار-التى-كانت تسقط-طوال-العام-أصبحت-تسقط-فى-ساعتين

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ، إن ظاهرة التغييرات المناخية أثرت على مصر بصورة كبيرة ، وذلك من خلال سقوط كميات كبيرة من مياة الامطار ، قائلة : الكميات التى كانت تسقط طوال الشتاء أصبحت تسقط خلال ساعتين ".

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قضية التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة ، لمجلس الشيوخ لمناقشة ظاهرة تغير المناخ ، إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ، مثل الانبعاثات الناتجة من حرق المخلفات الصلبة وناتح العملية الانتاجية للزراعة، وحرق وقود السيارات فضلا عن العمليات الصناعية، والقطع الدائم للأشجار .

وأضافت أن تلك العوامل ، تؤدي إلى تغيير فى درجات الحرارة، و اختلاف أوقات الفيضان، ووجود ارتفاع شديد ، فضلا عن تاثر الثروة السمكية بسبب تأثر المياة بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن نقص انتاج المحاصيل، مما يؤدي إلى مشكلة أمن غذائي .

واشارت وزيرة البيئة ، إلى أنا لحكومة اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة التغير المناخ، منها التوسع فى النقل الكهربائي فى المواصلات العامة ، وذلك إلى جانب وضع خطة لتحويل 27 ألف سيارة لتعلم بالغاز الطبعيي زذلك بتمويل من موازنة الحكومة .