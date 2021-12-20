إحالة طلب مناقشة تغير المناخ للجنة الطاقة والبيئة بالشيوخ..وعياد: نعد بإعداد تقرير يليق بالمجلس

/667214/إحالة-طلب-مناقشة-تغير-المناخ-للجنة-الطاقة-والبيئة-بالشيوخوعياد-نعد-بإعداد-تقرير-يليق-بالمجلس

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جلسة التغيرات المناخية بالشيوخ

التغيرات المناخية

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.

جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة اليوم منذ انطلاق ها الفصل التشريعي.