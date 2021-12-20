/667216/جامعة-سوهاج-تناقش-مع-الشركة-الوطنية-نهو-اعمال-تجهيز-المستشفى-الجامعي-الجديد

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه اللواء حازم قطر، والعميد أحمد يحي، والعميد خالد حلاوة، ممثلين عن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق بفرش وتجهيز المستشفى الجامعي الجديد بالأثاث الغير طبي وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون سير العمل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن اللقاء تناول الوقوف على الموقف التنفيذي الخاص بتجهيز المستشفى الجديد بالأثاث غير الطبي، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً بالغاَ بافتتاحها رسمياً في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الصحية في مصر، مشيداً بدور الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات في الشروع بإنهاء كل الإجراءات والملاحظات الخاصة بعميلة التشغيل.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أن الاجتماع ناقش الجوانب الفنية المتعلقة بمحطة تنقية المياه بوحدة الغسيل الكلوي، لتشغيل ٣٢ جهاز غسيل كلوي لخدمة ٩٦ مريض يومياً، وكذلك غرفة التعقيم المركزية، والمشرحة والمغسلة، ونقل جهاز الأشعة من المستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجديد، لتقديم خدمة صحية ورعاية آمنة لجميع المترددين على المستشفى.

جدير بالذكر أن مطلع العام الجديد ٢٠٢٢ ستشهد المستشفى الجامعي الجديد زيارة رسمية للتعرف على الموقف التنفيذي النهائي ايذاناً بقرب تشغيلها رسمياً.

طب بشري سوهاج ينظم دورة تدريبية لأطباء الجلدية بمستشفى اخميم المركزي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية تحت عنوان ‏Laboratory diagnosis of fungal infection" "التشخيص المعملي لعدوى الفطريات"، والتي استهدفت أطباء قسم الجلدية بمستشفى اخميم المركزي بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن هذا النشاط المجتمعي العلمي يأتي فى إطار حرص كلية الطب البشري لتقديم كافة امكانياتها لرفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية تنظم تلك الدورات التدريبية من منطلق مسئوليتها العلمية باعتبارها منارة تقود ركب التقدم والتطور بصعيد مصر، مشيراً إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية منتظمة لجميع الأطباء بكافة التخصصات الطبية .

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عقد تلك الدورة التدريبية بالتنسيق مع قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، وحاضر فيها الدكتورة منى فتوح محمد أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث تم شرح نظرية عدوي الفطريات مع التطبيق العملي للفحص الميكروسكوبي وكيفية زراعة الفطريات، وكيفية عمل اختبار الحساسية لمضادات الفطريات.

ومن الجدير بالذكر أنه في نهاية هذه الدورة تم تسليم شهادات للأطباء الحضور المتدربين وكذلك تم تسليم شهادة تكريم للمدربين .