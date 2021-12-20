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رفع جلسات الشيوخ لـ2يناير بعد مناقشة طلب «التغير المناخى»

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رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة التغيرات المناخية بالجلسة العامة للشيوخ 

التغيرات المناخية 

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

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وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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