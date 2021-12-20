النائب علاء قريطم: قطاع الصناعة يشهد طفرة واضحة..واللجنة تسعي لإنهاء مشاكل المستثمرين

/667221/النائب-علاء-قريطم-قطاع-الصناعة-يشهد-طفرة-واضحةواللجنة-تسعي-لإنهاء-مشاكل-المستثمرين

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب ان قطاع الصناعة يشهد طفرة واضحة الفترة الاخيرة، موضحا ان لجنة الصناعة تسعي بكل الطرق لتقديم حلول جادة لإنهاء مشاكل المستثمرين .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب علاء قريطم خلال لقاء العاملين ببرج العرب

العاملين ببرج العرب

واضاف قريطم خلال زيارة الوفد البرلماني للجنة الصناعة برئاسة معتز محمود الي محافظة الاسكندرية ومدينة برج العرب ان منطقة برج العرب من المناطق الصناعية الهامة وتحتاج الي اعادة نظر من قبل المسئولين لحل ازمة المصنعين والمستثمرين، موضحا ان اللجنة حريصة علي إنهاء مشاكلهم بدليل الزيارة الحالية في ظل الموجة الشديدة التي تشهدها محافظة الاسكندرية ، قائلا: كان لزامًا علي اعضاء لجنة الصناعة التحرك تحت قيادة رئيس اللجنة النائب معتز محمود الحضور للمساعدة التشريعية والبرلمانية لازالة المشاكل العوائق التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالاضافة الي تلبية احتياجات المناطق الصناعية من بنية تحتية وسرعة حلها.

وشدد النائب علاء قريطم، ان الاجهزة التنفيذية علي استعداد كامل للتعاون وحل المشاكل من اجل النهوض بالصناعة، مؤكدا ان لجنة الصناعة ستقدم كل الدعم التشريعي والبرلماني من اجل الصناعة للنهوض بها داخليا وخارجيا حتي نصبح من من اكبر الدول المصدرة وتحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول الي ١٠٠ مليار دولار.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.