عاجل- معهد الفلك يعلن تفاصيل وموعد الانقلاب الشتوى وأقصر أيام السنة

جدة - نرمين السيد - واوضح المعهد، أن هذا اليوم تصل فيه رحلة الشمس السنوية (الظاهرية) عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا فى السماء، فى كوكبه الجدى عند ميل 23.5 درجة جنوبًا، ليكون أول أيام الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.

فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أى يوم آخر من أيام السنة،وهو اليوم الأول من الصيف.

الجدول يوضح أوقات شروق الشمس وغروبها فى القاهرة حول الانقلاب الشمسى، فى هذا الوقت من العام، يتغير وقت الظهر ( اللحظة التى تظهر فيها الشمس فى اعلى نقطة فى السماء) دقيقة تقريبًا كل يوم.

وتصف معادلة الزمن هذه الظاهرة، وتنتج عنها تغيرات طفيفة فى طول كل يوم حسب الوقت من السنة.

فى بعض الأشهر، يمكن أن تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة، فى ما يمكن التنبؤ به ويتكرر كل عام. وينشأ هذا من تأثيرين:

تغير معدل حركة الشمس على مدار العام. بحيث يكون أسرع فى الانقلابات، وأبطأ فى الاعتدالات. وذلك لأن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة، ولكنه بيضاوى الشكل قليلاً. هذا يعنى أن سرعته المدارية تتغير خلال العام. كما ينتج هذا من ميل محور دوران الارض

كلا هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس بزيادة او نقصان بضع ثوانٍ من الوقت الذى يستغرقه الانتقال من ظهر يوم واحد إلى ظهر اليوم التالى.

ومع ذلك، يستمر العمل بمعدل ثابت بساعات العمل فى جميع أوقات السنة. هذا يعنى أنه فى تلك الأوقات من العام عندما تكون الأيام أقصر من 24 ساعة، يأتى وقت الظهيرة مبكرا وعندما تكون الأيام أطول من 24 ساعة، يأتى الظهر متأخرًا كل يوم.

فى الأول من ديسمبر يكون اليوم أكثر من 24 ساعة بشكل طفيف، وبالتالى فإن وقت الظهيرة يأتى بعد دقيقة تقريبًا كل يوم.

يؤثر هذا أيضًا على أوقات شروق الشمس وغروبها حيث يمكن تمييز يوم الانقلاب الشتوى شروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها مما يعنى اقصر نهار واطول ليل بنصف الكرة الشمالى والعكس بنصف الكرة الجنوبى.