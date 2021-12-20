الرعاية الصحية تشارك بالمؤتمر الـ20 للأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم الإثنين، فى فعاليات المؤتمر العربى الـ20 للأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات، الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الصحى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، إضافة إلى مشاركة العديد من الخبراء والمختصين فى مجال الإدارة والرعاية الصحية، والقيادات الإدارية فى وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء هيئات الصحة العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية، وأعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية وعدد من المستثمرين بالقطاع الصحى من 17 دولة عربية.





واستعرض الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "النظم الصحية العربية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كورونا"، التطور الذى حدث بالرعاية الصحية ونجاح تجربة الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، والذى يعكسه الطفرة الكبرى التى شهدها القطاع الصحى والخدمات الصحية للمستشفيات بمصر، والتطور الكبير الذى يحدث حاليًا فى مجال الرعاية الصحية، ومنها استراتيجيات تكامل الدوائر الصحية وتطوير وإدارة المستشفيات وإدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمى للخدمات، لافتًا إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التى حدثت فى أى دولة على مستوى العالم. وأشار راشد إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 8 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، حتى الآن بأعلى معايير الجودة العالمية، والتى شملت منها تقديم العديد من الاستشارات الطبية عن بُعد فى مختلف التخصصات الطبية، وخدمات التطبيب عن بُعد، إضافة إلى استمارات الفرز الإلكترونى لتقييم الحالة الصحية للمرضى من داخل منازلهم تزامنًا مع جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه حاليًا يوجد أكثر من 4 مليون ملف طبى إلكترونى للمصريين بالمنظومة الجديدة، والذى يدل على حجم التطور والقفزات التاريخية للقطاع الصحى بمصر، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا والتى فرضت العديد من التغيرات والتطورات على أشكال تقديم الرعاية الصحية بطريقة أكثر فعالية وأمانًا. وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن إدخال هيئة الرعاية الصحية العديد من التحسينات على الخدمات الصحية المقدمة هو مسعى دائم، إذ أن هناك أنواع جديدة من التطورات الصحية الآخذة فى الازدياد، وتغيير المستشفيات بشكل كبير للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمى والخدمات الافتراضية فى توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أن الرعاية الجيدة والموثوقة والآمنة التى تدعمها أفضل الممارسات فى إدارة الرعاية الصحية هو أمر مهم للغاية، والتى وضعتها هيئة الرعاية الصحية من أولوياتها لدعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجى الراهن للخدمات الصحية على مستوى العالم لمواجهة الجائحة كوفيد-19، ولتوطين أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد السبكى أن حرص الهيئة على المشاركة بكافة المؤتمرات والفاعليات الطبية والعلمية على جميع مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، للاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وتناقل المعرفة والخبرات بين الأنظمة الصحية فى مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، واستخدامات التكنولوجيا الرقمية فى القطاع الصحى، وكذلك بناء العلاقات والشراكات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئات الرائدة فى مجالات تطوير المستشفيات وإدخال التطور التكنولوجى، مشيرًا إلى جهود الهيئة وسعيها الدؤوب أيضًا لتدريب القيادات من الهيئة ومدراء المستشفيات على الأساليب والنماذج الحديثة فى إدارة المستشفيات، لصِّقل وتنمية مهاراتهم طبقًا لأحدث الأساليب فى إدارة المستشفيات حاليًا، مما يضمن استمرارية تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية بمصر، وتنافسها على المستويات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العربى الـ20 للأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات، يناقش المنهجية الجديدة لإدارة النظم الصحية وأثر التقنيات فى تغيير مشهد الرعاية الصحية محليًا وعالميًا، وطرق تأهيل العنصر البشرى لاستخدامات التكنولوجيا الرقمية فى القطاع الصحى، ودور السياسات والنظم والإجراءات الصحية فى تفعيل التكنولوجيا الرقمية فى ذات المجال.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق نقلة نوعية فى إدارة المنظومة الصحية العربية، وتعزيزها ودعم قدراتها فى ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى عرض التجارب العملية الناجحة فى القطاع الصحى عبر نماذج تطبيقية فى ظل تداعيات الجائحة.

ويتضمن المؤتمر، خمس جلسات على مدار اليوم وغدًا 2021/12/21,20، يشارك فيها عدد من وزراء الصحة السابقين فى حكومات الدول العربية، وتدور حول "تكّيف الأنظمة مع التغيرات السريعة فى الصحة والرعاية الصحية فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، آثر التقنيات فى تغيير مشهد الرعاية الصحية، دور الأنظمة الصحية والسياسات فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة حوارية حول القوى البشرية فى القطاع الصحى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض تجارب إقليمية ناجحة حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فى مجال الرعاية الصحية".