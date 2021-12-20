الصحة: الاستفادة بإمكانيات المستشفيات التعليمية لتنفيذ المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير للتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير للصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور محمد فوزى السودة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور مديرى الوحدات التابعة للهيئة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور محمد فوزى السودة، لدور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كهيئة تابعة لوزارة الصحة والسكان، وما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة فى مختلف وحدات الهيئة التى تضم 16 مستشفى و9 معاهد.

وأشار إلى أن الوزير أكد على ضرورة توحيد السياسات لتتسق مع السياسة العامة التى تتبعها وزارة الصحة، والتوسع فى أوجه التعاون لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة للإسراع فى تنفيذ المشروعات والمبادرات الموجودة على جدول أعمال الوزارة.

وأضاف أن الوزير اطلع على جهود وحدات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ شاركت الهيئة بـ14 مستشفى تم تخصيصهم لعزل وفرز وعلاج مرضى كورونا.

وقال إن الوزير وجه بالعمل على بحث سبل تحقيق أقصى استفادة لأطباء الهيئة من المجلس المصرى للتخصصات الطبية، وكذلك زيادة معدلات مشاركة مستشفيات الهيئة فى المبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، لما تمتلكه الهيئة من إمكانيات وقدرات، حيث تزيد عدد الأسرة التى تضمها مستشفيات الهيئة عن 6 ألاف سرير.

وتابع أن الوزير اطلع على الخطط التوسعية المستقبلية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، التى تضمنت التخطيط لإنشاء مستشفى متخصص فى علاج عيوب الأسنان والفكين، إلى جانب تقديم كافة الخدمات الخاصة بعلاج مشاكل الأسنان، كما تسعى الهيئة إلى إنشاء مقر جديد للمعهد القومى للكلى، حيث من المقرر إنشاء مبنى مؤقت داخل مستشفى حميات إمبابة، لحين إنشاء مقر جديد للمعهد.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الوزير تعهد بدراسة الخطط التوسعية للهيئة وبحث إمكانية إدراجها ضمن مشروعات الوزارة فى الموازنات القادمة، مؤكدا أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية بما يحقق طموحات المواطن المصرى، وبما يتماشى مع رؤية لمصر 2030.