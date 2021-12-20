لمخالفتها الاشتراطات والعمل بدون ترخيص.. الصحة: غلق 1441 منشأة طبية خاصة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 1441 منشأة طبية خاصة مخالفة فى 26 محافظة فى الفترة من 6 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر 2021، ضمن الحملات الدورية المكثفة التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان على المنشآت الطبية الخاصة، فى إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و173 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بنى سويف، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

ومن جانبه لفت الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لحرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار "زكى" إلى أن تحرير 83 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح زكى أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصًا على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.