أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 607 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين كل من ( أنوار قنديل عطية قنديل محمد، وهيثم فريج حسن السحماوي) بوظيفة معاون نيابة إدارية. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يقرر سحب قرار جمهورى بتعيين معاونَي نيابة إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.